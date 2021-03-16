В борьбе с эпидемией Франция берёт "дополнительное время"

"В борьбе с эпидемией нам пришлось взять дополнительное время", -заявил, выступая в Национальной ассамблее во вторник, премьер-министр Франции.

Как и в предыдущие дни, пациентов из отделений интенсивной терапии региона Иль-де-Франс перевозили - в основном по воздуху - в соседние департаменты, где в реанимациях ещё есть места для больных Covid-19. По данным властей, число поступающих в больницы пациентов с тяжелыми последствиями коронавируса достигло в парижском регионе осенних показателей.

Главное оружие в борьбе с эпидемией - вакцинация, заявил депутатам Жан Кастекс, несмотря на приостановку Францией, как и большинством стран Евросоюза, применения препарата AstraZeneca.

Оливье Варан, министр здравоохранения, старался выглядеть оптимистичным: "Я сам отношусь к тем французам, которые уже привились вакциной AstraZeneca. Могу сказать, что ничего особенного делать не надо из-за того, что вы прошли вакцинацию. Как говорит Национальное агентство по безопасности лекарственных средств, если у вас появились симптомы после прививки, тогда вы звоните леячащему врачу. Но в целом не нужно предпринимать никаких действий после прививки".

Не меньшую угрозу, помимо приостановки вакцинации, представляет появление всё новых штаммов коронавируса. Особое беспкоойство во Франции вызывает так называеый "бретонский вариант", выявленный у восьми пациентов, скончавшихся от Covid-19 в больнице бретонского города Ланьон.

Институт Пастера подтвердил, что речь идёт о новом штамме. Его главная особенность - то, что его не выявляет тест ПЦР. Санитарные власти Франции начали расследование. Пока нет данных о том, что "бретонский вариант" опаснее или заразнее классического коронавируса.