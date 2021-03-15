Звездолёт из "Мандалорца" приземлился в Якутске

Точная копия звездолёта из американского сериала "Мандалорец" установлена в парке "Урдэл" на Сопке любви рядом с Якутском.

Идея воссоздать в реальную величину корабль " Лезвие бритвы" из космического вестерна Джона Фавро, в котором действуют персонажи "звёздных войн", пришла местному жителю - известному косплееру Айаалу Федорову, автору костюмов и неоднократному победителю городского гик-фестиваля. Благодаря локдауну, у Фёдорова и четырёх его друзей появилось свободное время, чтоб воплотить идею в жизнь.

"Это случилось во втором сезоне, в конце показа - настоящая трагедия. Корабль взорвался. Мы были в шоке, и это стало сильной мотивацией. Мы решили, как будто мы в сериале и восстанавливаем корабль", - говорит Айаал Фёдоров.

Высота макета 4 метра, длина — 14 метров, ширина — 10. На его изготовление ушло 50 листов ДВП. Вес объекта превышает тонну.

Семен Шишигин, руководитель местной киностудии "Тарагай Синема", не скрывает восторга: "Я не хочу обидеть создателей сериала, но это не хуже того, что они сделали, может, даже лучше! В сериале они использовали небольшую модель в несколько десятков сантиметров, а здесь - полноформатная модель, настоящий космический корабль!"

Создатели надеются использовать "Лезвие бритвы" для видеороликов в соцсетях, хотят воспроизвести без компьютерной графики афишу сериала и, наконец, снять свою, альтернативную версию концовки "Мандалорца", заключает Айаал Фёдоров.