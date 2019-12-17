"Звёздные войны": новая серия

Космическая сага завершается, и новая серия «Звёздных войн» станет последней. Мировая премьера фильма «Скайуокер. Восход» прошла в понедельник в знаменитом Китайском театре Граумана на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. Все актёры, исполнившие главные роли, собрались здесь в этот день. Среди них – Джон Бойега, он поделился с журналистами рецептом создания ленты:

– Это фильм о борьбе добра со злом, светлой стороны с тёмной. Добавьте к этому таких злодеев, как Палпатин и Кайло Рен. А ещё добавьте наших героев, таких как Рей, Финн, По. И у вас получится космическая опера – научно-фантастический фильм».

Первые отзывы о фильме оказались положительными. Главный редактор киносайта «Фанданго» Эрик Дэвис назвал картину «эпичной» и счёл, что представленный финал «прекрасным образом завершает историю Скайуокера».

Сценарий фильма написали Джей Джей Абрамс и Крис Террио, который на вопрос о том, можно ли всё же надеяться на продолжение, дал уклончивый ответ:

– Сага о Скайуокере закончилась. Конечно, «Звёздные войны» – это целая галактика, и кто знает, что с ней будет дальше. Но да, это действительно конец саги Скайуокера.

Сомнения в том, что новых серий больше не будет, высказывают многие, полагая, что компания Дисней, которой принадлежат теперь права на «Звёздные войны», не откажется от съёмок продолжения столь популярного фильма:

– Меня спрашивали, грустно ли мне оттого что этот эпизод стал завершающим. Я бы так не сказал. В этом есть какой-то горько-сладкий привкус, ведь мы расстаёмся со многим, что было в «Звёздных войнах». Но, судя по сериалу «Мандалорец», нас может ждать бесконечное множество историй из далёкой-далёкой галактики.

В России фильм выходит на экраны 19 декабря.