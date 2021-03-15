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Китай

"Жёлтый туман" в Пекине

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 Павел Барсуков
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"Жёлтый туман" в Пекине
"Жёлтый туман" в Пекине   -   Авторское право  Andy Wong/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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В Пекине — жёлтый туман: на всём севере Китая, в том числе в столице, действует "жёлтый" уровень погодной опасности. Ещё два дня назад на регион обрушилась мощная пылевая буря. По прогнозам метеорологов, продлится она минимум до вторника. Видимость в некоторых местах снижается до 200 метров, в городе огромные пробки. Загрязнение воздуха песчаной пылью в Пекине в сотни раз превышает норму.

В соседней Монголии жертвами песчаной бури стали 6 человек, более 80 пропали без вести.

Ng Han Guan/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
"Жёлтый туман" в ПекинеNg Han Guan/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.