Акции в память о Саре Эверард

Мэр Лондона Садик Хан раскритиковал полицию за жёсткие действия против участниц акции в память об убитой Саре Эверерад. В субботу вечером тысячи человек собрались в Клэпхеме на юго-западе Лондона, где Сару в последний раз видели живой больше недели назад. Полиция сообщила, что активисты нарушают санитарно-эпидемиологические нормы, и попыталась прекратить мероприятие, задержав нескольких участниц. В мэрии заявили, что применение силы было непропорциональным и "вызывает огорчение". Глава британского МВД Прити Патель также потребовала от полиции обстоятельного отчёта.

Из-за коронавирусных мер были отменены несколько акций, но главную из них днём посетила даже супруга принца Уильяма Кейт Мидлтон.

33-летняя Сара Эверард пропала 3-го марта на юго-западе Лондона, когда вечером возвращалась домой от знакомого. Спустя неделю её тело было найдено в лесу почти в сотне километров от города. В похищении и убийстве женщины обвинили 48-летнего офицера Скотленд-Ярда, служившего в подразделении по охране политиков и знаменитостей.

Новость об этом вызвала в британском обществе реакцию, сравнимую с кампанией MeToo: под лозунгом "вернуть себе улицы" (#ReclaimTheeseStreets) британки требуют коренного пересмотра отношений властей и общества к проблеме домашнего насилия и харассмента.