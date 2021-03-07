Женщины требуют равных с мужчинами прав во всех сферах жизни

Против сексизма и сексуального насилия. Накануне 8 марта сотни активисток движения за права женщин вышли на улицы Парижа. Манифестантки требовали равных прав с мужчинами во всех сферах жизни и призвали провести в понедельник "феминистскую забастовку ". Аналогичные акции прошли по всей Франции, но особенно многочисленной она была в столице.

Рафаэль, участница демонстрации: "Мы должны продолжать бороться против насилия в отношении женщин, но также бороться за предоставление нам больших прав. Что касающихся уже имеющихся прав, как у женщин во Франции, так и в других странах Европы и Южной Америки, их нельзя выпускать из рук, их необходимо отстаивать. Надо бороться: ничего не дается даром".

Сирийские женщины курды в преддверии 8 марта провели акцию в городе Эль-Камышлы, на северо-востоке страны. На митинг собрались тысячи представительниц разных поколений. Одна из участниц акции объяснила журналистам: "Мы здесь, чтобы обрести уверенность в себе, выступить против авторитаризма, гонений, и убийств.

"Каждая женщина должна иметь материальный доход", - подчеркнула в интервью Euronews Ракель Лагуна, занимающаяся гендерными вопросами в Программе развития ООН: "Мы призываем правительства обеспечить женщинам временный базовый доход. Если говорить о проблемах роста насилия, домашнего насилия, то вырваться из подобных ситуаций есть возможность только у женщин, имеющих финансовые средства".

Во многих российских городах за несколько дней до 8 марта женщины ощутили атмосферу праздника, благодаря акции Минобороны РФ. В Екатеринбурге прямо на улицах офицеры раздавали дамам цветы, а рота почетного караула и духовой оркестр штаба Центрального округа устроили здесь настоящий концерт.