Замкнутый круг коронавируса: эвакуация пациентов, новый карантин и проблемы с вакциной

Во Франции, где в ряде районов сложилась критическая ситуация с Covid-19, пациентов из переполненных больниц начали переводить в медицинские учреждения в более безопасных городах. Из столичного региона Иль-де-Франс, где обстановка особенно сложная, в воскресенье эвакуировали двух больных в возрасте 33 и 70 лет.

На машинах скорой помощи их доставили в парижский аэропорт Орли, а оттуда - самолетом в Бордо. Ожидается, что к концу следующей недели количество пациентов, перемещенных из парижского региона, достигнет 100 человек.

В субботу толпы людей заполнили улицы Милана, чтобы прогуляться, сделать покупки, встретиться с друзьями и посидеть в ресторанах в преддверии нового карантина, который начнется в понедельник в десяти регионах Италии, в том числе в столичной области Лацио и северных Ломбардии, Венето и Пьемонт. А в католические пасхальные выходные с 3 по 5 апреля правительство введет общенациональный карантин и "красной зоной" станет вся страна. В эти дни будут действовать самые жесткие ограничения.

Тем временем в Ирландии Национальный консультативный совет по иммунизации рекомендовал приостановить использование вакцины AstraZeneca после сообщений из Норвегии о четырех новых случаях серьезных нарушений свертываемости крови у привившихся. В заявлении отмечается, что это мера предосторожности, и связь между этими случаями и вакциной пока не выявлена.