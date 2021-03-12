Коронавирус в аэрозолях: видео распространения

Два человека собрались вместе поужинать. Они садятся за стол и снимают маски. А мы можем наблюдать, что происходит в воздухе при обычном ритме дыхания, когда люди просто разговаривают.

Это видео было снято группой Испанского телевидения с помощью камеры с инфракрасной технологией, которые используются военными и спасателями для выявления утечек газа. По словам вирусолога Антонио Альками, есть доказательства того, что вирус, вызывающий COVID-19, зависает в воздухе в виде микрокапель менее 100 микрон.

"Частицы размером более 100 микрон будут быстро опускаться на близком расстоянии от нас и загрязнять поверхности. А микрокапли размером менее 100 микрон находятся в так называемых аэрозолях и могут оставаться дольше в воздухе", - предупреждает Антонио Альками.

Еще одна закрытая среда - лифт. Все трое присутствующих в масках, однако можно увидеть аэрозоли, которые они производят, когда разговаривают. Эти микрокапли могут оставаться в воздухе в течение нескольких минут или даже часов. Серхио Маркос, глава микробиологической лаборатории, объясняет, как снизить риск заражения.

"Вы должны постоянно носить маску, даже если рядом с вами нет никого, потому что, если я нахожусь в замкнутом пространстве и снимаю маску, эти частицы остаются в воздухе", - говорит Серхио.

И еще один важный момент! Эксперты объясняют, что аэрозоли ведут себя как клубы дыма, исходящие от курящего человека. Поэтому очень важно, чтобы маска плотно сидела на лице.