Миллионы нарциссов будут гнить на полях Линкольншира

Миллионы нарциссов, растущих на полях Соединенного Королевства, в нынешнем сезоне так и останутся несобранными. Из-за пандемии коронавируса и связанными с ней ограничениями, в страну не смогли приехать трудовые мигранты, которых обычно нанимали для сбора растений. Для цветоводов это обернулось настоящей катастрофой. Нарциссы не попадут в цветочные салоны, и будут увядать, и гнить в земле.

Кевин Хейнс, менеджер: "Набор персонала - самая большая для нас проблема. Я говорю о рабочих, которые не могут приехать для сбора цветов. Как правило, в это время у нас бывало по сто, сто пятьдесят человек, которые собирали нарциссы. Сейчас в поле трудятся всего 25 человек, потому что другие просто не приедут".

В графстве Линкольншир, на востоке Англии, выращивание нарциссов - многомиллионный бизнес. Однако после "брексита" этот сектор не был включен в схему приема сельскохозяйственных рабочих из-за рубежа.

Люк Ханрахан, Euronews: "До "брексита" на этой ферме ежегодно собирали в среднем по 25 миллионов нарциссов. После выхода Великобритании из ЕС фермеры полагают, что смогут срезать лишь порядка шести миллионов цветов. А все потому, что европейцам (не живущим в королевстве) запрещено работать на предприятиях, подобных этому. Регулирующие сектор органы, выделили декоративные растения в особую категорию. На британских цветоводов это оказало огромное влияние".

Дело в том, что только фермерские хозяйства, занимающиеся выращиванием продовольственных культур, могут нанимать иностранных сезонных рабочих для своих нужд. Эти сборщики цветов - одни из немногих мигрантов, которые смогли остаться в Великобритании с прошлого лета. Другие не вернулись.

“Получается так, что у нас нет оснований приглашать людей на работу" - объясняет Адам Тейлор, управляющий одной из крупнейших в мире ферм по выращиванию нарциссов. Адам не нашел в достаточном количестве сборщиков цветов и был вынужден прекратить экспорт.

Адам Тейлор, управляющий Taylor O A & Sons Ltd, Holbeach: "Британцы проголосовали за "брексит", но властями не были изложены и объяснены все детали сделки, чтобы люди могли все это понять. В канун Рождества нам сказали, что мы получили фантастическое соглашение, и все будет хорошо, но это не так. Мы до сих пор слышим от политиков, что все у нас просто, и все возможно. Это не так".

В правительстве Соединенного Королевства заявляют, что продолжают изучать потребности фермеров, выращивающих декоративные растения. Власти обещают привлечь внимание к этой отрасли британцев, которые могли бы работать сборщиками и упаковщиками цветов.