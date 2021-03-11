Тайны уханьского двора ("КороНация" Ай Вэйвэйя)

Ай Вэйвэй, один из самых известных в мире современных художников и политических активистов, отстаивает интересы тех, кого власть имущие пытаются заставить замолчать. Его новый документальный фильм "КороНация" рассказывает о том, что происходило в прошлом году в китайском городе Ухане во время бепрецедентного режима изоляции, введённого из-за начавшейся здесь эпидемии коронавируса.

Лента содержить кадры, снятые тайно от китайских властей. В Поднебесной её показывать запретили. В пресс-релизе говорится, что создатели хотели показать "методы кризисного регулирования и машину социального контроля в КНР через слежку, идеологическую промывку мозгов и жестокую решимость контролировать все аспекты жизни общества".

Журналист Euronews Фредерик Понсар провёл онлайн-интервью с Ай Вэйвэем, который рассказал, как проходили съёмки, и почему он выбрал именно этот сюжет.

Как художник и как активист, я думаю, что был просто обязан запечатлеть этот важнейший момент истории XXI века. Я не знаю, был ли Covid первопричиной этого массового шока, этой ситуации, но тем не менее, если бы я этого не сделал, эти факты исчезли бы из истории. Ай Вэйвэй художник и режиссёр

В "КороНации" использованы видеокадры, снятые друзьями и знакомыми Ай Вэйвэя, оказавшимися заблокированными во время карантина в Ухане. Многие из них сняты, в частности, в городских больницах, где росло число пациентов, а затем и умирающих.

Мы проводили съёмки в основном в шести больницах, и у нас много отснятого материала, но, конеч но, в фильме мы смогли использовать лишь небольшие фрагменты. Ай Вэйвэй художник и режиссёр

500 часов исходника, но всего 1 час 50 минут картины, вошедшей в конкурсную программу проходящего сейчас в Женеве Фестиваля фильмов о правах человека - уникальном кинофоруме, который в этом году проходит полностью онлайн.

Этот Женевский кинофестиваль играет очень важную роль в продвижении и защите прав человека. Он занимается очень важнейшими вопросами, защищает важнейшие ценности, и я очень доволен тем, что они это делают. Ай Вэйвэй художник и режиссёр

Ленту Ай Вэйвэя "КороНация" можно посмотреть, забронировав себе место онлайн на Фестивале фильмов о правах человека, который продлится до 14 марта. В субботу 13 марта в рамках кинофорума пройдёт онлайн-встреча с Ай Вэйвеем.

"КороНация" доступна также на платформе Vimeo on Demand во всем мире и на Demand Alamo Drafthouse в США.