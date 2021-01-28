"Коронация" — фильм о локдауне в Ухане

Пустынные улицы, поезда без движения, автотрассы без машин. И только кареты скорой помощи и люди в них - в защитных костюмах, масках, как на кадрах фильма об апокалипсисе.

Но это реальная жизнь мегаполиса с 11-миллионным населением, который стал эпицентром эпидемии коронавируса. Документальная лента "Коронация" китайского режиссёра Ай Вэйвэя рассказывает, через что пришлось пройти жителям Уханя и всей страны.

Ай Вэйвэй, режиссёр фильма "Коронация": "Приходилось работать удалённо. К счастью, у нас много коллег, друзей, художников, единомышленников, старших товарищей. Они были заперты в городе. Я попросил их фиксировать то, что происходит, в основном на видеокамеры, если есть айфоны или какие-то маленькие устройства - чтобы они просто снимали на видео свою жизнь".

В фильме немало тяжёлых для восприятия сцен - борьбы пациентов и врачей за жизнь. Лента режиссёра-диссидента запрещена в Китае.

Ай Вэйвэй, режиссёр фильма "Коронация": "Вы знаете, что Запад продает развлекательный контент, а Китай покупает. Поэтому они не могут рисковать, выкладывая этот фильм, тем более снятый мной. Отказ получен от некоторых крупных онлайн-платформ. Netflix и Amazon картина понравилась. Но там сказали, что не могут взять её, потому что на согласование уйдут многие и многие месяцы".

Фильм "Коронация" доступен в сети - его разместили некоторые стриминговые сервисы. Их список опубликован на официальном сайте режиссёра.