Ценная находка британских учёных

Ценная находка британских учёныхКомментарии
Впервые за 30 лет на территории Соединенного Королевства найден метеорит. Это небесное тело ярко осветило английское небо 28 февраля, что позволило ученым точно вычислить район его падения и призвать местных жителей на поиски. Житель городка Уинчкомб в графстве Глостершир нашёл этого пришельца из космоса практически на пороге собственного дома в куче сажи.
«Это так называемый углистый хондрит, – разъясняет научный сотрудник Музея естественной истории в Лондоне Эшли Кинг, – а это значит, что он присутствовал при рождении нашей солнечной системы. Этому камню 4 млрд 600 млн лет. Он состоит из веществ, которые существовали, когда наша солнечная система только формировалась. Из них сформировались астероиды, кометы и, наконец, планеты, в том числе Земля».
Еще один осколок Уинчкомбского метеорита был найден на поле прилегающей к городу фермы Лахлана Бонда:
«Если он поможет нам немного пролить свет в прошлое, будет очень приятно рассказывать, что нашелся он на нашей земле».
Вероятно, метеорит перед падением раскололся на несколько фрагментов, поэтому ученые призывают жителей округи продолжать поиски.