"Порту" и "Боруссия" Д стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов определились первые четвертьфиналисты. Два гола Сержиу Оливейры позволили пройти в следующий раунд "Порту". После домашней победы над "Ювентусом" - 2:1 он вывел португальцев вперед в ответной встрече. А позднее, после двух точных ударов Федерико Кьезы, сравнял счет в дополнительное время. Туринцы, с 54-й минуты игравшие в большинстве, забили еще и выиграли - 3:2, но этого было недостаточно.

А героем другого вчерашнего противостояния стал норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд. В домашнем матче с испанской "Севильей" он открыл счет в первом тайме, а после перерыва реализовал пенальти.

Таким образом в 14 играх турнира 20-летний нападающий забил 20 мячей. "Севилья" в итоге отыгралась - ничья 2:2. Но в первой встрече победу праздновал немецкий клуб - 3:2, который и вышел в следующий раунд.