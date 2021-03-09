Пандемия приводит к нищете

Сотни людей выстроились в очередь на улице Милана за бесплатной едой. Несколько месяцев назад подобную картину было трудно представить, но теперь она стала обыденной. Каждый день около 3500 человек приходят к двум пунктам раздачи, организованным местной благотворительной организацией Pane Quotidiano. Многим неловко стоять здесь, и они скрывают свои лица. Большинство из них испытывают крайнеюю нужду:

– Невозможно прожить без работы больше года. Все мои сбережения, весьма небольшие, уже потрачены.

– Такая жизнь совсем не для меня. Я никогда не приходил сюда за едой, никогда не просил милостыню. Всегда считал, что это недостойно.

В прошлом году в Италии число живущих в нищете выросло на миллион и составляет теперь 5,6 млн человек, это 9,4% всего населения.