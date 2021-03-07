Швейцарцы высказались за запрет паранджи

Более половины швейцарцев — 51,5% — высказались на референдуме за запрет на одежду, которая полностью закрывает лицо. Формально речь идёт о любом предмете, например балаклвавах. Однако самые жаркие споры разгорелись из-за женской мусульманской одежды — никаба и паранджи.

Сторонники запрета говорят о борьбе с экстремизмом и о том, что никаб нарушает нарушает равноправие полов.

Барбара Штейнеманн, Швейцарская народная партия:

"Никабу и парандже нет места в демократическом обществе. Это политические инструменты, символизирующие намеренное отделение части мусульман от западного общества".

Среди противников проекта оказались феминистские организации. С их точки зрения, запрет на никаб никак не поможет бороться с экстремизмом, но лишь ухудшит положение тех женщин, которые не смогут выходить из дома и участвовать в общественной жизни.

"Я за свободу для всех. Если это не касается безопасности, демонстрации лица представителям власти — я против таких запретов".

В двух швейцарских кантонах такой запрет уже действует на местном уровне, а в соседних Франции и Австрии — на общенациональном.