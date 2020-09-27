Швейцария может ограничить трудовую миграцию из Евросоюза

В Швейцарии проходит референдум об ограничении трудовой миграции из Евросоюза.

За вынесение на голосование законодательной инициативы "За соразмерную иммиграцию" выступила консервативная Швейцарская народная партия. Цель состоит в том, чтобы вернуть Швейцарии, весьма привлекательной для иммигрантов из ЕС ввиду ее высоких зарплат и низкой безработицы, право самостоятельно регулировать трудовую миграцию, а также ослабить нагрузку на систему социального обеспечения.

Против этой инициативы решительно выступило правительство, большинство депутатов парламента и все остальные крупные партии. По их мнению, это чревато введением в Евросоюзе барьеров для швейцарского экспорта и, как следствие, огромными потерями для экономики.

Соглашения с ЕС о свободном перемещении рабочей силы было заключено в 1999 году в пакете с другими договорами, имеющими ключевое значение для отношений Швейцарии с ее главным торговым партнером - Евросоюзом.

В Швейцарии с населением более 8 млн человек проживают примерно 1,4 млн граждан ЕС.

Всего на общенациональный референдум вынесено 5 вопросов. Среди них выделение кредита на приобретение новых боевых самолетов, новый закон об охоте, инициатива о введении двухнедельного отпуска для отцов при рождении ребенка и о налоговых льготах для семей с детьми.