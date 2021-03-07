В Тегеране освобождена Назанин Загари-Рэтклифф

Осужденная в Иране сотрудница благотворительного фонда "Томсон-Рейтер", подданная Великобритании Назанин Загари-Рэтклифф вышла на свободу по истечении пятилетнего срока, к которому она была приговорена судом исламской республики по обвинению в участии в заговоре против властей страны.

Последний год она провела под домашним арестом в Тегеране, с нее сняли электронный браслет. Через неделю ей необходимо будет явиться в суд, так как в прошлом году ей были предъявлены новые обвинения, связанные с подозрением в шпионаже и распространении пропаганды. Судебный процесс по этому делу перенесен на неопределенную дату.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил о недопустимости такого обращения с Назанин Загари-Рэтклифф. По его словам, ей должны позволить как можно скорее вернуться в Лондон, чтобы воссоединиться с семьей.