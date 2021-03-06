Вырваться из кухонного рабства | #Куб

Женщинам лучше сидеть дома, а не ходить на работу, — такие взгляды, как свидетельствуют опросы, разделяет значительная часть мужского населения стран Восточной Европы и даже многие женщины. Какие преграды остаются на пути к гендерному равенству в профессиональной деятельности? Какие меры допустимы, а что неприемлемо в борьбе за равноправие? Разбираемся в «Кубе».

Равные зарплаты и равные возможности

Еврокомиссия обещает уравнять оплату труда для мужчин и женщин. Речь идёт, в том числе, о компенсациях для пострадавших от дискриминации. Эти планы были представлены в преддверии 8 марта, не просто «Международного женского дня», — напоминают активистки, — а дня солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию.

Оплата труда и карьерный рост — в числе главных направлений этой борьбы сегодня. Хотя далеко не все разделяют мнение о важности гендерного равенства в профессиональной деятельности.

Хранительницы очага

Около 50% мужчин в России считают, что женщинам лучше не работать, а более половины уверены, что их главная роль — быть матерями и хранительницами очага. Таковы данные данные исследования, которое провёл банк «Открытие». Согласно этому опросу, более 20% россиянок считают, что женщине лучше сидеть дома.

Заботу о семье считает главной задачей женщины подавляющее большинство украинцев. Это данные прошлогоднего опроса социологической группы «Рейтинг». Так тогда ответили 83% опрошенных. 75% считают, что важнейшая задача мужчины — зарабатывать деньги. В этом году, по данным «Рейтинга», 43% украинцев верят в равные возможности обоих полов в получении достойной зарплаты, 45% считают, что больше шансов — у мужчин.

Тухлый феминизм и защита привилегий

Вопрос о неравенстве доходов мужчин и женщин в России подняла соратница Алексея Навального Мария Певчих. «Представьте, если бы каждый день в магазине вас обсчитывали или обвешивали на 30%. Каждый раз так происходит с большинством населения России», — написала она, вызвав шквал критики со стороны комментаторов.

Одни не видят дискриминации женщин в вопросах зарплаты и карьеры, ссылаясь, в том числе на личный опыт. Не все женщины, по их словам, стремятся к карьере, а многие предпочитают найти, цитата, «нормального мужчину». Выступления против гендерного неравенства критики расценивают как «тухлый феминизм» и «бессмысленный активизм».

Эти комментарии «прекрасно иллюстрируют проблему: все ещё довольно много людей верят, что есть какие-то гендерные "предназначения" и биологическая разница в интеллекте», — отмечает Ольга Бешлей. Она считает, что борьбу за гендерное равенство критикуют убеждённые сторонники своих привилегий, которые верят, что они более квалифицированы и лучше работают.

Принуждение к равенству

Экономист Максим Миронов отмечает, что дискриминация женщин по зарплате существует во многих странах. По его мнению, бороться с этим надо административными мерами, в частности, квотами.

«Многие талантливые женщины не идут учиться на какие-то специальности, потому что знают, их на эти должности все равно не наймут. — рассуждает Миронов. — А почти все высокооплачиваемые руководители и прочие квалифицированные сотрудники — мужчины. Получается замкнутый круг». По его словам, благодаря квотам талантливые женщины поймут, что есть смысл инвестировать в образование.

Что необходимо, а что недопустимо в борьбе за гендерное равноправие? Чем лучше заниматься женщине — карьерой или домашним хозяйством?

Голосуйте, объясняйте свою позицию на наших страницах в Twitter, Facebook и Vk, а также на сайте ru.euronews.com. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и следите за «Кубом»...