Clubhouse: хайп или площадка для живого диалога? | #КУБ

Clubhouse: хайп или площадка для живого диалога? | #КУБКомментарии
В России растет популярность Clubhouse - новой социальной сети только по приглашениям.
За короткое время приложение успело стать эпицентром политического скандала и попасть в поле зрения Роскомнадзора.
Что это? Коммерческий хайп или люди действительно соскучились по живому общению? Разбираемся в “Кубе”.
Главный скандал связан с телеведущим Владимиром Соловьевым, которого заблокировали почти сразу после создания им комнаты для общения.
Реакция ведомства, действительно, не заставила себя ждать.
"Действия администрации Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и ее свободное распространение, - отмечается в сообщении Роскомнадзора. -Администрация Clubhouse может быть признана причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включена в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора”.
В российском Clubhouse, по информации СМИ, всего несколько тысяч пользователей. Правозащитники считают, что стремление контролировать такую маленькую сеть - ни что иное, как демонстрация того, “кто в доме хозяин”.
Саркис Дарбинян, основатель “Роскомсвободы”:
“Российские власти очень активно мониторят популярные площадки, которые завоевывают успех пользователей. По новому закону о социальных сетях Роскомнадзор регулирует не только телеком-сферу, но и интернет-платформы и соцсети. Поэтому он сейчас чувствует, что это его вотчина, и он может что-то требовать".
Комнаты для личного общения голосовыми сообщениями создали, в том числе, Ксения Собчак и Иван Ургант.
Запоминающееся камео совершила фейковая Алла Пугачева. Самозванке в течение почти часа вполне удавалось изображать звезду.
Пока обычные пользователи охотятся за приглашениями в Clubhouse, Владимир Путин получил личный “инвайт” от американского миллиардера Илона Маска.
Журналисты несколько раз спросили Дмитрия Пескова о том, станет ли Путин говорить с американцем.
“Президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. Поэтому в целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать”, - ответил пресс-секретарь Владимира Путина.
Но почему Clubhouse так стремительно набирает пользователей?
Антон Меркуров, интернет-эксперт:
“Все мы хотим испытывать радость человеческого общения. Чем бы мы ни занимались, кем бы мы ни были, круче, чем пообщаться с друзьями, с близкими, с хорошей публикой, с хорошими знакомыми, круче этого ничего нет. Мы все хотим быть выслушанными, услышанными. Нам всем есть, что сказать. И, конечно, возможность пообщаться в хорошей аудитории, уютной, качественной - это всех, безусловно, привлекает".
А что думаете вы?
Clubhouse - это хайп или площадка для живого диалога? Блокировка Соловьева в Clubhouse - это нарушение свободы слова или защита пользователей от пропаганды?
Большинство наших читателей в первые часы опроса посчитали, что так сеть защищает людей от пропаганды.
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И до новых встреч в “Кубе”.