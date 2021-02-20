Clubhouse: хайп или площадка для живого диалога? | #КУБ

В России растет популярность Clubhouse - новой социальной сети только по приглашениям.

За короткое время приложение успело стать эпицентром политического скандала и попасть в поле зрения Роскомнадзора.

Что это? Коммерческий хайп или люди действительно соскучились по живому общению? Разбираемся в “Кубе”.

Главный скандал связан с телеведущим Владимиром Соловьевым, которого заблокировали почти сразу после создания им комнаты для общения.

Реакция ведомства, действительно, не заставила себя ждать.

"Действия администрации Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и ее свободное распространение, - отмечается в сообщении Роскомнадзора. -Администрация Clubhouse может быть признана причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включена в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора”.

В российском Clubhouse, по информации СМИ, всего несколько тысяч пользователей. Правозащитники считают, что стремление контролировать такую маленькую сеть - ни что иное, как демонстрация того, “кто в доме хозяин”.

Саркис Дарбинян, основатель “Роскомсвободы”:

“Российские власти очень активно мониторят популярные площадки, которые завоевывают успех пользователей. По новому закону о социальных сетях Роскомнадзор регулирует не только телеком-сферу, но и интернет-платформы и соцсети. Поэтому он сейчас чувствует, что это его вотчина, и он может что-то требовать".

Однако каких-то работающих механизмов, чтобы добиться требуемого и удалять, либо восстанавливать доступ к отдельным аккаунтам и контенту у Роскомнадзора так и не сложилось. Саркис Дарбинян

Комнаты для личного общения голосовыми сообщениями создали, в том числе, Ксения Собчак и Иван Ургант.

Запоминающееся камео совершила фейковая Алла Пугачева. Самозванке в течение почти часа вполне удавалось изображать звезду.

Пока обычные пользователи охотятся за приглашениями в Clubhouse, Владимир Путин получил личный “инвайт” от американского миллиардера Илона Маска.

Журналисты несколько раз спросили Дмитрия Пескова о том, станет ли Путин говорить с американцем.

“Президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. Поэтому в целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать”, - ответил пресс-секретарь Владимира Путина.

Но почему Clubhouse так стремительно набирает пользователей?

Антон Меркуров, интернет-эксперт:

“Все мы хотим испытывать радость человеческого общения. Чем бы мы ни занимались, кем бы мы ни были, круче, чем пообщаться с друзьями, с близкими, с хорошей публикой, с хорошими знакомыми, круче этого ничего нет. Мы все хотим быть выслушанными, услышанными. Нам всем есть, что сказать. И, конечно, возможность пообщаться в хорошей аудитории, уютной, качественной - это всех, безусловно, привлекает".

Мне кажется, сегодня Clubhouse вполне себе может стать площадкой для диалога. Антон Меркуров

А что думаете вы?

Clubhouse - это хайп или площадка для живого диалога? Блокировка Соловьева в Clubhouse - это нарушение свободы слова или защита пользователей от пропаганды?

Большинство наших читателей в первые часы опроса посчитали, что так сеть защищает людей от пропаганды.

Не согласны? Заходите на наши аккаунты в твиттер и ВК и оставляйте свой голос.

Блокировка Соловьева в Clubhouse - это нарушение свободы слова или защита пользователей от пропаганды? #Куб#опрос — Euronews на русском (@euronewsru) February 19, 2021

И до новых встреч в “Кубе”.