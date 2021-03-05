Бельгия вывозит своих детей из Сирии

Бельгия решила вывезти к себе детей своих граждан, которые прониклись джихадистской идеологией и уехали в Сирию. Семьи пока проживают в лагерях на северо-востоке Сирии, находящихся под контролем курдов. Репатриации подлежат бельгийские дети младше 12 летю Таких наберётся от 30 до 50. О предстоящей операции рассказал глава федерального правительства. Александр Де Кроо заявил, что если эти несовершеннолетние останутся в горячих точках, то с большой вероятностью они станут «террористами завтрашнего дня».

Много лет добивается их вывоза в Бельгию депутат Европарламента от зелёных» Саския Брикмон:

"Решение о репатриации детей является чрезвычайно важным и неотложным в гуманитарном смысле, потому что они растут на чужбине без питьевой воды, без надлежащей еды, со всеми психическими, психологическими, но также и физическими последствиями, которые могут привести к хроническим заболеваниям, - сказала Брикмон. - Вторая причина – это безопасность. Её давно не хватает, но в последние время ситуация на севере Сирии ухудшается. Курды потеряли контроль, в частности, над лагерем Ал Хол. Многие женщины снова подвергаются радикализации, возвращаются к боевикам группировки ДАИШ. Не может быть и речи о том, чтобы эти европейские дети и их матери вернулись в руки этого так называемого "Исламского государства".

Бельгия также даёт возможность вернуться на родину матерям и взрослым женщинам. Их дела будут «рассматриваться в каждом конкретном случае», поскольку некоторые из них уже были осуждены бельгийскими судами, а другие подпадают под международные ордера на арест.

Бельгия входит в число стран ЕС, из которые на Ближний Восток улетело наибольшее количество джихадистов. Более 400 человек участвовали в боевых действиях в Сирии.