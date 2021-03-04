Греция: ночь после стихии

Тысячи людей в Центральной Греции провели ночь на открытом воздухе, опасаясь вернуться в свои жилища после мощного землетрясения. Стихия повредила и разрушила множество домов и общественные здания. В Дамаси на футбольном поле военные установили палатки и развернули полевую кухню. Десятки пострадавших отправлены в расположенный неподалеку город Трикала. Среди них - 22-летний Братсидас Василис:

"Все строения в очень плохом состоянии, и мы не знаем, куда идти и, что делать. Вот сейчас автобусы отвезут нас в отель в Трикалу, там мы и переночуем. К счастью, сюда приехала армия. Нам доставили питьевую воду. Теперь дело за экспертами. Они должны прийти и проверить дома, чтобы понять, сможем ли мы снова там жить. Если нет, то что мы будем делать? "

Землетрясение произошло в среду в 21-ом километре к юго-западу от городка Элассона, находящегося к северу от более крупного города Лариса. Толчки ощущались в Центральной Македонии и Салониках. Геодинамический институт Национальной обсерватории Афин оценил магнитуду землетрясения в 5,9 . По последним оценкам, очаг находился на глубине 2 километров. По данным института, уже произошло более 20 афтершоков.