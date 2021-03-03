Сильное землетрясение в Фессалии

Землетрясение магнитудой 6 произошло в Греции в среду в полдень по местному времени. Его эпицентр находился недалеко от города Лариса, административного центра области Фессалия в центральной Греции. За основным толчком последовал сильный афтершок магнитудой 5,3, а затем еще 20 небольших толчков.

В городке Эласон пожарные спасли из-под завалов пожилого мужчину, который не успел вовремя выйти из дома, так как он не может передвигаться без посторонней помощи. В том же населенном пункте в одной из школ обрушилась внутренняя стена, но дети успели выскочить наружу. На всякий случай глава города распорядился закрыть в среду все учебные заведения.

По указанию премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Фессалию направилась правительственная комиссия для изучения ситуации на месте.