125 млн "на защиту от российской агрессии"

Пентагон выделил Украине дополнительный пакет военной помощи на 125 миллионов долларов на "отражение российской агрессии". В Вашингтоне отметили, что в него войдут два сторожевых катера, а также оборудование связи и управления, программы обучения и подготовки кадров.

Джон Кёрби, пресс-секретарь Пентагона:

"Эти действия подтверждают обещания США предоставить оборонительное летальное оружие, чтобы Украина смогла эффективнее защищаться от российской агрессии. <...> Мы продолжим поощрять Украину проводить реформы, модернизировать оборонный сектор в соответствии с принципами и стандартами НАТО".

Ещё 150 миллионов долларов помощи, уже одобренных конгрессом на этот год, будут выделены Киеву тогда, когда Пентагон и Госдепартамент сочтут, что Украина добилась определённого прогресса в области военных реформ.

Экс-президент Дональд Трамп регулярно пытался значительно сократить помощь Киеву и даже наложить вето на оборонный бюджет этого года. С приходом в Белый дом администрации Джо Байдена Вашингтон обещает сделать Украину одним из приоритетов своей внешней политики.