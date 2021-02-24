Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны ещё из двух соглашений в рамках Содружества независимых государств — о гражданской авиации и о едином воздушном пространстве. Что это значит и какими последствиями грозит, — рассказал Euronews исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Советское наследие

Соглашение о гражданской авиации было одним из механизмов, который позволял сохранить преемственность политики в этой сфере в рамках бывшего СССР, — объясняет Пантелеев. Согласно этим документам, существовало единое воздушное пространство Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Турменистана, Узбекистана и Украины. Участники договора создали Совет по авиации и использованию воздушного пространства, а также Межгосударственный авиационный комитет, исполняющий решения это совета. Теперь Киев окончательно отказался от такого сотрудничества.

Пантелеев напоминает, что это уже не первое соглашение в рамках СНГ, из которого выходит Украина, которая в последнее время стала ориентироваться больше на Запад, нежели на Восток, в вопросах авианавигации и сертификации авиационной техники.

Можно сказать, что это шаг символический. Такого рода действия были предопределены всей логикой происходивших в минувшие годы событий. Олег Пантелеев исполнительный директор агентства «Авиапорт»

ЕАЭС вместо СНГ

Пантелеев отмечает, что уже достаточно давно наблюдается отход от скоординированной авиационной деятельности стран СНГ. Решение Украины, по его словам, создаёт больше всего проблем для Международного авиационного комитета, который отвечал за реализацию соглашений в рамках СНГ. Впрочем, ещё более серьёзным ударом по МАК стала утрата поддержки со стороны Москвы в последнее время.

Аналитик отмечает, что Россия создаёт собственные структуры по сертификации воздушных судов и по расследованию авиапроисшествий. Фокус переключается на Евразийский экономический союз: «Скорее на платформе ЕАЭС могут создаваться и какие-то координационные учреждения, которые будут заниматься, в том числе, вопросами развития авиации».

Что станет с авиасообщением

Сотрудничество в вопросах гражданской авиации между Украиной и странами СНГ не ограничивается расторгнутым соглашением. Существует, например, Координационный совет «Евразия», который позволяет координировать обслуживание воздушного движения, — отмечает Пантелеев.

Сохраняется и рабочее взаимодействие между авиадиспетчерами России и Украины при организации международных полётов, когда самолёты переходят из воздушного пространства одного государства в воздушное пространство другого. Однако даже при сохранении таких рабочих контактов, — отмечает Олег Пантелеев, — теперь о единой координации, о совместном формировании политики речи уже, конечно, не идёт.