ЕC ввёл санкции против 6 лиц и НИИ из РФ по 'делу Навального'

Евросоюз ввёл санкции против шести представителей российских властей и научно-исследовательского института, которые, по его мнению, причастны к отравлению оппозиционера Алексея Навального. В их числе директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Этим лицам запрещаются поездки в ЕС, у них замораживаются в нём активы.

В Брюсселе считают, что Государственный НИИ органической химии и технологии должен был отвечать за уничтожение советских запасов химического оружия, а не способствовать производству новых.

Объявляя в четверг об ограничительных мерах, представитель Еврокомиссии написал в твиттере:

«Распространение и использование химического оружия неприемлемо и противоречит международному праву».

В санкционный список пошел также представитель российского президента в Сибирском федеральном округе.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, выполнявшего внутренний рейс из Сибири. Позже он был доставлен по воздуху в Берлин.

"Россия должна дать больше объяснений по поводу нападения на Алексея Навального и использования запрещенного боевого отравляющего вещества - больше, чем это было до сих пор, - сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас. - Мы неоднократно подчеркивали, что такое поведение не может оставаться без последствий, поэтому санкции ЕС были приняты очень единодушно, очень быстро».

В среду глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва "ответит зеркально" на санкции ЕС.

То, что основатель Фонда борьбы с коррупцией был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", подтвердили лаборатории в нескольких странах ЕС, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия. Россия отрицает факт отравления.