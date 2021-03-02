Тбилиси: новые протесты и задержания

По меньшей мере семь человек задержаны по итогам новой акции протеста грузинской оппозиции в центре Тбилиси. Митинг у здания парламента страны начался рано утром, собравшиеся освистывали депутатов и пытались блокировать проезд автомобилей. Периодически вспыхивали стычки с полицией.

Премьер-министр Грузии обвинил оппозицию в "деструктивном поведении", особенно на фоне визита председателя Евросовета Шарля Мишеля. Он прибыл в Тбилиси в понедельник. До этого он побывал в Молдавии, а теперь отправился на Украину.

В грузинской столице Шарль Мишель провёл встречу с представителями грузинского руководства и оппозиции, рассчитывая ускорить диалог.

Акции протеста в Грузии не прекращаются уже неделю. 23 февраля был арестован один из оппозиционных лидеров Ника Мелия: его обвинили в неуплате штрафа по делу о беспорядках на митинге ещё двухлетней давности. Сторонники Мелии назвали дело политическим и обещали не прекращать акции протеста до отставки премьера и правительства. Крупные манифестации в Тбилиси оппозиция распланировала на две недели вперёд.