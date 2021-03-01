Председатель Евросовета Шарль Мишель посещает Грузию

Председатель Европейского Совета совершает поездку по трём восточноевропейским странам. В понедельник Шарль Мишель прибыл из Молдовы, где в Приднестровье находятся российский войска, в Грузию. Он посетил административную границу с отколовшимся регионом Южная Осетия, которая находится под сильным влиянием России.

«Европейский Союз привержен суверенитету и территориальной целостности Грузии, - сказал Мишель. - Европейская наблюдательная миссия играет важную роль в попытках сохранить в максимально возможной степени стабильность и создать меры по укреплению доверия».

Во вторник Шарль Мишель посетит Украину. У трех бывших советских республик, соединённых его визитом, имеются территориальные и военные разногласия с Россией.

Старший научный сотрудник бельгийского института "Эгмонт" рассматривает Европейский Союз как соперника России:

«Между этими двумя существует геополитическая конкуренция, - сказал Марк Франко, - То, что мы называем нашим соседством, русские называют своим ближним зарубежьем. И они недовольны - это мягко говоря, - что эти страны как бы движутся к Европейскому союзу, и что Европейский союз отвечает им позитивно и активно, стремясь притянуть эти страны поближе к Союзу».

Визит Председатель Совета ЕС проходит на фоне политического кризиса в Грузии, который обострился после ареста лидера «Единого национального движения». Шарль Мишель встретился с представителями оппозиции и предложил посреднические усилия.

Корреспондент Euronews Лео Сихарулидзе передаёт из Тбилиси:

«Визит председателя Европейского Совета происходит в обстановке растущей напряженности между правящей партией и объединённой оппозицией. Европейский Союз призывал к диалогу и также активно выступал посредником, но пока соглашение всё ещё не достигнуто. Грузия выразила надежду, что визит Шарля Мишеля поможет противоборствующим сторонам найти точки соприкосновения и начать работу в направлении демократического будущего Грузии ».