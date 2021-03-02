Москва помогла Братиславе: первая партия "Спутник V" доставлена в Словакию

Первая партия российской вакцины "Спутник V" доставлена в Словакию. Министерство здравоохранения Словакии одобрило препарат без предварительной регистрации в Евросоюзе. В ближайшие четыре два месяца страна получит два миллиона доз.

"Спутник V" зарегистрирован для применения в 39 странах мира и входит в первую тройку вакцин от коронавируса по количеству стран, где применение препарата разрешено государственными регуляторами. Словакия стала второй страной Евросоюза, одобрившей "Спутник V".

Власти Словакии обратились за помощью к Москве из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и задержек в распределении других доступных в Европе вакцин. Это решение вызвало внутриполитические трения в Словакии. По словам премьер-министра Игора Матовича, "Covid-19 не знает ничего о геополитике". Согласно проведенному опросу, многие граждане уже выразили желание вакцинироваться "Спутником V".

Словацкий премьер выразил благодарность главе Минпромторга РФ Денису Мантурову и руководителю Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву за быстрое принятие положительного решения в ответ на просьбу республики о продаже вакцины.

"Получение прививки российским препаратом будет добровольным. Ограничений по возрасту не будет, потому что клинические испытания проводились и среди пожилых людей", — сообщил министр здравоохранения Марек Крайчи.

"Спутник V" ускорит темпы вакцинации жителей республики на 40%. В Словакии с 3 марта вводится комендантский час и запрет на передвижение без уважительных причин в дневное время. С 8 марта в магазинах и при поездках в общественном транспорте обязательным станет ношение респираторов, обеспечивающие повышенную степень защиты от заражения, а с 15 марта — во всех общественных помещениях.