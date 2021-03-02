Евросоюз устанавливает налоговую справедливость для корпораций

Евросоюз намерен принять новое законодательство, которое заставит транснациональные корпорации делать достоянием гласности сведения о том, сколько они платят налогов, и каков оборот их денег в каждом государстве-члене. Большому бизнесу тогда будет труднее прятать свои доходы или переводить их туда, где налоги ниже.

Член руководства благотворительной организации «Христианская помощь» Сорли Маккахи считает это важным шагом к достижению справедливость в финансовых вопросах:

«Одно из самых больших препятствий на пути к налоговой справедливости - это недостаток прозрачности. Уклонение от уплаты налогов процветает, когда граждане, правительства и средства массовой информации не могут точно видеть, чем занимаются транснациональные корпорации. Данное предложение нацелено не только на решение налоговых проблем, оно также делает более прозрачными все операции многонациональных компаний. Общество сможет видеть всё — начиная с продаж, из которых они создают активы, включая их обращение с собственным персоналом, а также прибыль, которую они имеют или получают, и кончая налогами, который они платят с этой прибыли ».

Новые налоговый регламент будет применяться только к компаниям с суммарным годовым оборотом более 750 млн евро, которым обладают только 10% транснациональных корпораций. Зато на всеобщее обозрение будет выставлена финансовая деятельность таких крупнейших мировых компаний, как Apple, Facebook и Google. Они часто выводят свою прибыль из стран, где налоги выше, например, Франции и Германии, в юрисдикции с более низкими, включая Ирландию, Люксембург и Мальту.

Идея публиковать цифры для каждой страны витает в Евросоюзе с 2016 года, но её блокируют несколько членов ЕС, не желающих отпугивать крупный бизнес. Среди них - Ирландия, которую преставляет в Европарламенте либерал Билли Келлехер:

«Ирландское налогообложение основано на параметрах, которые ежегодно вносятся в проект бюджета в национальном парламенте. То есть мы открыты, мы прозрачны. Но мы также очень конкурентоспособны. Идея о том, что публикация отчетов по отдельным странам каким-то образом гарантирует прозрачность и налоговую справедливость, просто не состоятельна. На деле, если корпоративные компании уходят из определённых стран, они это делают с целью избежать потерь в этих странах ».

Чтобы такие страны, как Ирландлия, не воспользовались своим правом вето, новые налоговые правила приняты не на заседании министров финансов, где для этого требуется требуется единогласие, а в Совете по конкуренции Евроосоза.

Еврокомиссия оправдывает такое изменение места принятия решения тем, что оно относится не финансовым делам стран-членов, а к деятельности корпораций. При этом Брюссель указывает на то, что за налоговую справедливость решительно выступает большинство других столиц Евросоюза.