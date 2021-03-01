Как мобильный госпиталь решил трансграничную проблему в Пиренеях?Комментарии
В этом безмятежном сельском пейзаже города Бастан в испанской провинции Наварра, недалеко от французской границы, получить медицинскую помощь, даже если вы находитесь далеко, возможно благодаря передвижной больнице. В деревне Оронос-Мугайре проживает полтысячи человек, а ближайшая больница находится в часе езды.
В начале февраля на центральную площадь прибыл французский грузовик. Он привез первый в Европе трансграничный мобильный госпиталь. Он был развернут за 40 минут. Передвижная больница - часть европейского проекта EGALURG, который предоставляет изолированному населению по обе стороны Пиренеев равный доступ к медицинскому обслуживанию в случае стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций....
Здесь его используют для вакцинации от коронавируса.
Кармен – медсестра и работает в одной из трех задействованных бригад.
Общий бюджет европейского проекта составляет 2,3 млн. евро (2 343 192), из которых 1,5 млн. евро (1 523 074) приходится на программу Региональной политики Евросоюза.
Главная особенность этой мобильной больницы - ее универсальность. Она использовался в Байонне и Верхней Гаронне либо для облегчения оказания неотложной помощи в главной больнице, либо для проведения ПЦР-тестов.
Сегодня ответственные за программу в Наварре общаются по видеосвязи с координатором проекта - больницей Тулузы.
Здесь все знают Иньяки, врача в местном медицинском центре. Сегодня медперсонал, также как и относящиеся к уязвимым группам и их семьи также включены в список вакцинации.
Для Диего, руководителя службы экстренной помощи и медицинского транспорта, у мобильного госпиталя огромный потенциал. Он автономен в водоснабжении и электричестве, но его преимущества на этом не останавливаются.
Эта мобильная больница показывает - скорая помощь не останавливается на границе.