Как мобильный госпиталь решил трансграничную проблему в Пиренеях?

В этом безмятежном сельском пейзаже города Бастан в испанской провинции Наварра, недалеко от французской границы, получить медицинскую помощь, даже если вы находитесь далеко, возможно благодаря передвижной больнице. В деревне Оронос-Мугайре проживает полтысячи человек, а ближайшая больница находится в часе езды.

В начале февраля на центральную площадь прибыл французский грузовик. Он привез первый в Европе трансграничный мобильный госпиталь. Он был развернут за 40 минут. Передвижная больница - часть европейского проекта EGALURG, который предоставляет изолированному населению по обе стороны Пиренеев равный доступ к медицинскому обслуживанию в случае стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций....

Здесь его используют для вакцинации от коронавируса.

Кармен – медсестра и работает в одной из трех задействованных бригад.

Мы не знали о таком ресурсе... Мы очень счастливы, потому что наконец-то дождались исторического момента. Приятно приезжать в деревни, чтобы вакцинировать наиболее уязвимые группы населения, ведь это означает начало конца этой ситуации. Возвращение к нормальной жизни теперь намного ближе Кармен Лакаль Валенсия медсестра

Общий бюджет европейского проекта составляет 2,3 млн. евро (2 343 192), из которых 1,5 млн. евро (1 523 074) приходится на программу Региональной политики Евросоюза.

Главная особенность этой мобильной больницы - ее универсальность. Она использовался в Байонне и Верхней Гаронне либо для облегчения оказания неотложной помощи в главной больнице, либо для проведения ПЦР-тестов.

Сегодня ответственные за программу в Наварре общаются по видеосвязи с координатором проекта - больницей Тулузы.

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Здесь все знают Иньяки, врача в местном медицинском центре. Сегодня медперсонал, также как и относящиеся к уязвимым группам и их семьи также включены в список вакцинации.

Многие надеялись на вакцинацию. Как уязвимые группы, так и их родные, которые заботятся о них, они беспокоились больше всего. Потому что они говорят себе: Я могу заразить своего близкого, с уязвимым здоровьем, и, если у меня нет симптомов, он может покинуть этот мир, верно? Иньяки Маркос Самора врач

Для Диего, руководителя службы экстренной помощи и медицинского транспорта, у мобильного госпиталя огромный потенциал. Он автономен в водоснабжении и электричестве, но его преимущества на этом не останавливаются.

Этот грузовик оснащен респираторами, мониторами, даже ультразвуковыми приборами, которые мы сейчас не используем для вакцинации. Но при необходимости он может превратиться в реанимацию. И, в зависимости от серьезности ситуации, он может вместить до 18 пациентов Диего Рейеро Диес руководитель службы экстренной помощи и медицинского транспорта

Эта мобильная больница показывает - скорая помощь не останавливается на границе.