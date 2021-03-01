Германия ужесточит контроль на границе с Францией

Французский департамент Мозель, граничащий с Германией, начиная со вторника объявляется зоной распространения новых мутаций коронавируса. Теперь, чтобы въехать отсюда в Германию, потребуется предъявить отрицательный результат теста, сделанного не более двух суток назад. Эта мера особенно усложнит жизнь приграничным работникам.

– У нас на работе никому не нравится эта система, – жалуется один из них. – Мы хотим трудиться, хотим жить нормально, вот и всё. Мы соблюдаем все меры предосторожности. Здесь не так много заразившихся.

Между тем, по официальным данным, в Мозеле у 60% положительно протестированных выявлен южноафриканский штамм. В Германии эта доля составляет сейчас всего 1%. Ежедневно на работу в немецкие города Саар или Рейнланд-Пфальц отсюда отправляются около 16 тысяч человек, которым предстоит теперь каждые два дня делать тесты. В Берлине заявляют, что о восстановлении полноценного пограничного контроля речь не идёт.