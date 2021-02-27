США хотят "рекалибровки" отношений с Саудовской Аравией

В докладе Национальной разведки США утверждается, что в похищении и убийстве журналиста Джамаля Хашогджи принимали участие люди из ближайшего окружения наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Вашингтон ввел санкции против 76 подданных Саудовской Аравии, но имя наследного принца в этом списке не фигурирует, несмотря на то, что убийство не могло быть организовано без его ведома.

Правительство Саудовской Аравии категорически отвергло заключения, содержащиеся в докладе. в министерстве иностранных дел королевства назвали выводы американской разведки неверными и оскорбительными.

По слова госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон настроен не на разрушение отношений, а на их рекалибровку. "Отношения с Саудовской Аравией для для нас важны, речь идет о значительных, постоянных интересах, мы остаемся привержены обеспечению обороны королевства. Но мы также хотим быть уверены, и об этом с самого начала вступления в должность говорит президент Байден, в том, что эти отношения лучше отражают наши интересы и ценности. И наши действия, введение санкций, направлены не на разрушение отношений, а на рекалибровку", — сказал Блинкен. Он также сообщил, что американская администрация пересматриватет сделки по продаже оружия и намерена перейти к поставкам Саудовской Аравии в основном оборонительных систем и военной техники США.

Джамаль Хашигджи в октябре 2018 года исчез после посещения генерального консульства своей страны в Стамбуле. Затем саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании диппредставительства в результате конфликта.