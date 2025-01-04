IFJ: в 2024 году погибли 122 журналиста, в том числе 14 женщин

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По данным федерации, 2024-й стал одним из самых смертоносных для журналистов. В IFJ подтвердили решимость добиться принятия в срочном порядке Международной конвенции ООН о защите журналистов.

В Международный день прав человека 10 декабря Международная федерация журналистов опубликовала первоначальный список убитых в этом году сотрудников прессы, в нём фигурировали 104 коллеги.

Публикуя обновлённый список 31 декабря, в IFJ подчеркнули, что Ближний Восток остаётся самым опасным для журналистов местом на планете: за три недели ещё девять журналистов были убиты в Палестине и двое в Сирии.

По данным федерации, при освещении войны Израиля с ХАМАС в Секторе Газа и военных действий в Ливане погибли 58% от общего числа убитых в 2024 году журналистов, а именно: 64 палестинских коллеги, 6 ливанских и один сирийский.

По подсчётам IFJ, за период с 7 октября 2023 года число убитых палестинских журналистов возросло до 147. В других странах региона Федерация насчитала трех сотрудников СМИ, убитых в Ираке, в том числе двух женщин; убитого в Сирии фотографа и двух курдских журналистов, погибших на севере Сирии.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе Международная федерация журналистов выражает сожаление в связи с убийством 7 журналистов в Пакистане, 5 в Бангладеш, 3 в Индии, одного в Камбодже и одного на Филиппинах. Кроме того, военный режим в Мьянме продолжает охоту на сотрудников прессы: в этом году здесь были убиты три журналиста, в Индонезии, как и в Казахстане, погиб один журналист.

В 2024 году в Африке были убиты десять коллег. СМИ Судана заплатили самую высокую цену: здесь погибли шесть человек. Два журналиста, были убиты в Сомали, один - в Чаде и один в ДРК.

Мы думаем о семьях и друзьях 122 работников СМИ, погибших в этом году. За этой высокой цифрой скрываются 122 оборванные жизни. Чтобы гарантировать, что гибель журналистов не останется безнаказанной, мы настоятельно призываем государства-члены ООН предпринять шаги по принятию обязательной Конвенции о безопасности журналистов. Цель такой конвенции - положить конец гибели и увечьям журналистов, которые, к сожалению, происходят каждый год Энтони Белленджер генеральный секретарь IFJ

В прошлом году IFJ насчитала девять смертей в Северной и Южной Америке (по сравнению с 30 в 2022 году и шестью в 2023 году). Речь идёт о пятерых мексиканцев, двух колумбийцах и двух гаитянах. Журналисты в регионе подвергаются угрозам, запугиванию, похищениям и убийствам в основном из-за репортажей о незаконном обороте наркотиков.

Несмотря на идущую уже почти три года войну РФ в Украине, Европа остается относительно безопасным континентом для журналистов: в 2024 году здесь погибли при исполнении профессиональных обязанностей четыре журналиста (для сравнения в 2022 году их было 14, в 2023-м четверо).

Печальный отсчёт продолжен в 2025-м

Печальный отсчёт погибших на работе журналистов продолжился в 2025-м.

В субботу состоялись похороны палестинского фотожурналиста-фрилансера Омара аль-Дерави и его родителей. Они погибли в четверг вечером в ходе израильского авиаудара, нанесённого по их дому в центральной части сектора Газа.

Гибель фотокорреспондента подтвердила неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ). Здесь назвали период с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль, а тот начал операцию по уничтожению группировки, "самым смертоносным периодом для журналистов с начала сбора данных в 1992 году".

Число журналистов в неволе также резко возросло

По состоянию на 31 декабря 2024 года Международная федерация журналистов насчитала в тюрьмах 516 журналистов, что представляет собой резкое увеличение по сравнению с 2023 (427) и 2022 (375) годами.

Китай, включая Гонконг, остаётся крупнейшей в мире тюрьмой для работников СМИ: здесь за решёткой находятся 135 журналистов. Израиль на втором месте: в его тюрьмах сидят 59 палестинских журналистов. "тройку" лидеров замыкает Мьянма - 44 журналиста в неволе.

Только в Азиатско-Тихоокеанском регионе в тюрьмах находятся 254 журналиста, что опережает Европу (142), Ближний Восток и арабский мир (102), Африку (17) и Латинскую Америку - 1.

Основанная в 1926 году Международная федерация журналистов (IFJ) - это крупнейшая в мире профессиональная организация, представляющая 600 000 работников СМИ из более чем 140 стран.