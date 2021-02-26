Отношения ЕС-Россия могут "покатиться по наклонной"

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Дипломаты служат своей стране иногда в опасных условиях. Мы получили об этом печальное и ужасное напоминание. На этой неделе Италия почтила память своего посла в Демократической республике Конго и его телохранителя.

Посол был убит по дороге в школу

Лука Аттанасио и Витторио Яковаччи погибли в результате нападения на автоколонну ООН. Они ехали осматривать проект школьного питания Всемирной продовольственной программы (ВПП). Атака произошла недалеко от восточного города Гома, в районе, который в прошлом видел много межобщинного насилия.

Конголезское министерство внутренних дел обвинило в убийствах Демократические силы освобождения Руанды, но эта группировка отрицает свою ответственность. Излишне говорить, что такой словесный обмен не удовлетворил итальянское правительство, которое хочет точно знать, что произошло.

Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо:

"Мы официально попросили ВПП и Организацию Объединённых Наций начать расследование с целью выяснить обстоятельства этого события, меры безопасности и лиц, ответственных за принятые решения. Мы также заявили, что ожидаем чётких и исчерпывающих ответов как можно скорее."

Санкции ЕС за Навального

Когда стало известно о смертоносном нападении в ДРК, министр иностранных дел Италии прервал встречу со своими коллегами из ЕС в Брюсселе. Они договорились наложить санкции на россиян, ответственных за преследование лидера оппозиции и борца с коррупцией Алексея Навального. Главы МИД Евросоюза не назвали конкретных имен, но заявили, что составят список российских чиновников, которые будут наказаны в индивидуальном порядке.

Это - недостаточная мера для польского евродепутата Витольда Ващиковского, назвавшего действия ЕС «шуткой»:

"С точки зрения Центральной Европы, это выглядит как шутка. Потому что это даже не символические санкции. Нескольких человек всего лишь просят не ездить в Европейский Союз. Большинству этих людей и так никогда не разрешат поехать в ЕС, потому что они либо члены партии, либо сотрудники служб безопасности. Так что совершенно бессмысленно наказывать таким образом Россию".

Решение ЕС пойти лишь на небольшое усиление ограничительных мер отражает разногласия в блоке по поводу подхода к России. Некоторые лидеры ЕС выступают за возобновление диалога с Путиным. Но каково мнение России по этому поводу?

Почему ЕС - "ненадёжный партнёр" РФ

Моя коллега Эфи Кутсокоста поговорила с человеком Москвы в Брюсселе, послом РФ в ЕС Владимиром Чижовым.

Чижов:_ "Похоже, что министры иностранных дел ЕС избрали узкий путь между "Сциллой" и парой "Харибд. Это значит, что они хотели отреагировать на эту волну эмоций, антироссийских эмоций, среди либерального общественного мнения, в которое входят, к сожалению, многие члены Европарламента, с одной стороны, а с другой, не нанести сколь-нибудь существенного ущерба экономическим интересам Европейского Союза, а именно, в форме трубопровода «Северный поток-2», и в-третьих, чтобы не испортить расцветающие романтические отношения с новой американской администрацией. Это была тонкая линия, я признаю. Добились ли они успеха, я не знаю. Но с нашей точки зрения, конечно, это еще один упущенный шанс исправить наши отношения. И это ещё один шаг к тому, чтобы отношения покатились по наклонной"._

Euronews: Мы также видели, как российский министр иностранных дел назвал ЕС «ненадёжным партнёром». Это почему?

Чижов:_ "Есть такая русская поговорка: «Когда ты опускаешься на пол, всегда кто-нибудь постучит снизу». Так что я бы не назвал это концом отношений. Я думаю, это плохо для обеих сторон, что отношения между Россией и ЕС стали заложниками событий в третьей стране, которой является Украина, событий, которые препятствуют любым изменениям в позиции Европейского Союза по отношению к моей стране. Когда у вас есть партнёр, который по причинам, которые не поддаются пониманию, без каких-либо надлежащих доказательств, принимает решения о введении односторонних ограничительных мер или делает заявления, которые вряд ли являются позитивными в отношении вас, конечно, вы относитесь к нему, к этой организации в данном случае, как к ненадёжному партнёру". _

Скорее всего, в ближайшем будущем отношения между ЕС и Россией останутся натянутыми, они могут даже ухудшиться.

Порадовала посадка марсохода

Это нехорошие новости. Вдобавок на это неделе разочаровали сообщения с коронавирусного фронта, где не произошло никаких прорывов ни с вакцинацией, ни о локдаунами.

Если на Земле дела идут туго, нам могут поднимать настроение сигналы из космоса - иногда. На этой неделе NASA опубликовало первое высококачественное видео посадки марсохода Perseverance на Марсе.

На нём был виден стремительно раскрывавшийся огромный парашют и красная пыль, взлетавшая, когда ракетные двигатели притормаживали спуск машины на поверхность.

Снимки были настолько захватывающими, что членам команды марсохода в Пасадене показалось, будто они сами едут на нём. Сохранит ли Марс свои тайны? Только время покажет".