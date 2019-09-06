Планы Лагард. Эбола убивает. «Брексит» утомил

Программу «О положении Союза” ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:

"Для тех из вас, кто следит за драмой выхода из Евросоюза Великобритании, эта неделя была захватывающей. Стоял крик в Палате общин, депутаты перебегали в другие партии, и невероятные поражения терпел премьер-министр Борис Джонсон.

Его предложение о внеочередных выборов было отвергнуто, и требование не допустить «брексита» без сделки скоро станет законом.

Тем временем ЕС занимается своими делами.

На этой неделе были заслушаны выдвиженцы на высокие посты в главных учреждениях. Началось, возможно, с самого видного кандидата - главы МВФ Кристин Лагард.

Предполагается, что она станет следующим председателем Европейского центрального банка.

Мы настолько сфокусированы на «брексите» и брюссельской политике, что рискуем не придать должного значения новостям о безмерных человеческих страданиях в отдалённых местах.

В Демократической Республике Конго уже более года вирус Эбола вызывает огромные человеческие жертвы. Это вторая по масштабу вспышка такой лихорадки в мире.

Любителям истории 2019 год предлагает хорошие возможности отметить роковые события 1944 года, приведшие к окончанию Второй мировой войны.

В эти дни чествуют тех, кто освобождал Европу 75 лет назад. В Америке этих солдат называют «величайшим поколением».

После годовщины высадки союзников в Нормандии в июне и освобождения Парижа в августе настала очередь бельгийцев отпраздновать освобождение Брюсселя.

Для этого города конец немецкой оккупации также заложил основу для его превращения из сонной столицы сонного королевства в фактическую столицу Европейского союза.

Мы начали с “брексита» и хотим закончить “брекситом».

Житель центрального Лондона выразительно описал настроение многих своих соотечественников:

«Думаю, все устали от "брексита". Изо дня в день одно и то же. Разные мнения постоянно крутятся как карусель. И не похоже, чтобы кто-то куда-то двигался».