ЕС и НАТО намерены укреплять сотрудничество

Проблемы в сфере безопасности и обороны. Эта тема фигурировала в повестке второго дня саммита ЕС, проходящего в формате видеоконференции. На связи с лидерами 27 стран сообщества - представители НАТО, в том числе - генеральный секретарь альянса Йенс Столтеберг. Участники саммита подчеркнули необходимость укреплять сотрудничество в борьбе с угрозами, растущими на фоне пандемии.

Шарль Мишель, глава Евросовета: "Мы сталкиваемся с новыми видами киберугроз, гибридными и дезинформационными угрозами, и нам необходимо усилить наше противодействия этому. Вероятно, нам так же необходимо приспосабливать имеющиеся у нас инструменты к борьбе с угрозами".

Йенс Столтенберг, генсекретарь НАТО: "Для НАТО главной задачей было, чтобы кризис здравоохранения не стал кризисом в области безопасности, потому что все угрозы, которые были до пандемии, остались. Это агрессивные действия со стороны России, более жесткие формы терроризма, изощренные кибератаки, подъем Китая и климатические изменения. Одна страна или континент не смогут с этим справиться, но вместе это нам по силам".

Участники видеоконференции приветствовали приверженность администрации нового президента США Джо Байдена возобновлению взаимодействия с Европой по вопросам глобальной безопасности. По словам Йенса Столтенберга, эта тема станет главной на встрече лидеров стран НАТО, которую позднее планируется провести в Брюсселе.