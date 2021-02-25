Украина начала массовую вакцинацию

Украина, одной из последних в Европе, начала массовую вакцинацию от коронавируса. Первыми прививку получат жители 7 из 25 регионов, в том числе Черкасской области. Местный врач-реаниматолог стал в среду привитым номер один.

Вакцинация будет проводиться поступившим из Индии препаратом Covishield, разработанным шведско-британской компанией AstraZeneca. Процесс её регистрации завершился 22 февраля

"В Киевской области вакцинация будет проводиться в 240 точках, - заявила зампредседателя областной администрации Татьяна Щербак. - Она будет бесплатной и добровольной".

Помимо индийского препарата, по данным правительства, Украина также ожидает поставки более 100 тысяч доз вакцины Pfizer, около 2 млн доз китайской "Sinovac", 15 млн доз американской NovaVax. От российских препаратов украинские власти отказались.

"Мне пока еще никто ничего не предлагали, - говорит Анатолий Котляр, пенсионер из Бровар, - вакцина же только поступила. Сначала будут добровольцы. А так: живы будем - привьемся!"

"Смотря какой срок действия этой вакацины, - говорит Анна, жительница Чернигова, - если на полгода, то какой смысл каждые полгода вакцинироваться?"

На сегодня жертвами Covid-19 на Украине стали 25 тысяч человек, число инфицированных достигло 1 миллиона 300 тысяч.