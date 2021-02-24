W20 в Риме: гендерное равенство и экономика

В этом году встреча W20 проходит в Риме. Италия — одна из самых пострадавших из-за пандемии стран мира. И женщины заплатили за этот кризис самую высокую цену: по официальным данным, в минувшем декабре Италия потеряла 110 тысяч рабочих мест, 99 тысяч из них занимали женщины.

Линда Лаура Саббадини, председатель "женской двадцатки"и директор Национального института статистики Италии в интервью телеканалу Euronews объяснила, почему эта цифра имеет важное значение: "С исторической точки зрения ничего подобного еще не происходило. В ходе предыдущих кризисов в основном пострадал сектор промышленности, в котором было занято больше мужчин. В данном случае кризисом были затронуты другие сферы экономики —туризм и рестораны, а также гостиницы. И в этих сферах присутствие женщин значительное, их обычно нанимают на низкооплачиваемую и нерегулярную работу".

Обеспечение гендерного равенства —один из главных факторов устойчивого экономического развития.Об этом говорит главный координатор W20 Мартина Рогато: "В вопросах гендерного равенства Италия уже занимала одну из последних строчек в европейском чарте. Уровень занятости в Италии очень низкий, особенно среди молодых женщин. Больше всего от последствий пандемии пострадали женщины, мы надеемся, что мы сможем улучшить ситуацию".

В этом году в центре внимания форума — борьба с насилием в отношение женщин и создание условий для экологическая устойчивости.

"Если мы хотим разрешить этот кризис, то должны начать с поиска подходящего метода. Экономический кризис сегодня происходит в эпоху научно-технической революции, которая меняет будущее рынка труда, в то же время происходит климатический кризис. Поэтому мы должны разработать подходящую стратегию с учетом всех этих аспектов", — говорит Линда Лаура Саббадини.

В Италии женщины недостаточно представлены не только в экономической, но и в политической сфере. Активистки обратились к правительству с манифестом, в котором объясняют необходимость привлечь больше женщин к процессу принятия решений, связанных с использованием фондов Евросоюза.

Профессор политической экономии Сиенского университета Франческа Беттио уверена, что гендерное равенство играет важную роль в выходе из кризиса: "Прежде всего нужно решить проблему низкого уровня занятости среди женщин. Это не значит, что она станет единственной задачей, но этот вопрос обязательно должен стать параметром, который будет применяться для оценки успешного выполнения плана по восстановлению экономики страны".

Вопросы гендерного равенства обсуждают на многих международных площадках и все чаще звучит идея, что в мире, где половину населения составляют женщины, наступило время призывать не только к равноправию , но и к расширению возможностей женщин.