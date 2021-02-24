В Германии осуждён вербовщик ИГ

В Германии к 10 годам тюрьмы приговорён вербовщик экстремистской группировки "Исламское государство", радикальный проповедник, 37-летний выходец из Ирака Абу Валаа. Его признали виновным в подстрекательстве к совершению терактов и финансировании терроризма. Трое его сообщников получили от четырёх до восьми лет.

Андреас Кепплер, Верховный региональный суд Целле:

"Представительство генерального прокурора в Карлсруэ выдвинуло против них обвинения в пособничестве и в принадлежности к террористической группировке 'Исламское государство'".

Абу Валаа приехал в Германию в 2000-м году, проповедовал в мечети и основал религиозный кружок, который стал центром пропаганды и вербовки. Особый размах эта деятельность приобрела в Руре и Нижней Саксонии. Арестовали его в 2016 году. Годом позже был наложен запрет и на деятельность созданной им религиозной ассоциации.

Михаэль Кифер, университет Оснабрюка:

"Его сеть была весьма широка, многие из её участников позже отправились воевать в Сирию или Ирак".

Суд рассмотрел и целый ряд дел сообщников и последователей проповедника. Так, один из них временно укрывал у себя Аниса Амри, террориста, совершившего нападение на рождественскую ярмарку в Берлине в 2016 году.