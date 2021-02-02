Предполагаемые сообщники террористов в бельгийском суде

В Брюсселе под охраной большо количества полицейских, началось рассмотрение судебного дела под названием «Paris bis» то есть "Парижское побочное". Оно связано с терактами во французской столице в 2015 года, когда погибло 130 человек. Подготовка к нападениям велась в основном в Бельгии, их осуществили несколько джихадистов. Теперь устанавливается роль их двадцати предполагаемых сообщников, которых прозвали "маленькое руки". Они укрывали участников основного заговора, возили их на машинах. Так, в аэропорт доставили одного из террористов, который направлялся Сирию, чтобы примкнуть к боевикам так называемого «Исламского государства».

"Привезти друга в аэропорт само по себе не значит нарушить закон, - сказал юрист Мишель Буша. - Впрос в том, знал ли водитель, какова была цель поездки в аэропорт? Именно этот элемент должен быть проанализирован судьёй, председательствующим в Палате Совета, который позднее должен будет вынести решения на основе своей юрисдикции".

Федеральная прокуратура требует, чтобы 12с из 20 сообщников предстали снова перед уголовным судом. Бельгийское правосудие должно определить, поддерживали ли они регулярные отношения с террористами, обеспечивали ли жильем членов этой международной ячейки, знали ли о наличии у них оружие. Но ещё один адвокат не видит достаточных улик для признания вины своего подзащитного:

"Обвинение, на мой взгляд, сегодня недостаточно однозначно, - сказал Эдуард Гюисманс. - Я хочу точно знать, в чем обвиняют моего клиента, но это не ясно".

Брюссельская Палата совета должна вынести решение по делу «Paris bis» в течение февраля. Окончательное судебное разбирательство, которое последует за этим процедурным этапом, может быть закончено к концу года.