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Германия

Немецкий суд вынес первый приговор по делу о преследовании оппозиции режимом Асада

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 Euronews
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Немецкий суд вынес первый приговор по делу о преследовании оппозиции режимом Асада
Авторское право  THOMAS LOHNES/AFP
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Немецкий суд вынес первый приговор по делу о преследовании оппозиции режимом Башара Асада и пытках в Сирии. Бывший сотрудник сирийской службы безопасности Эйяд аль-Гариб признан виновным в совершении преступлений против человечности.

По данным следствия, он причастен к задержанию по меньшей мере 30 человек в ходе демонстраций в городе Дума в октябре 2011. Впоследствии эти люди оказались в спецтюрьме службы безопасности, где, как подтверждают свидетели, были подвергнуты пыткам. Земельный суд Кобленца приговорил аль-Гариба к 4 с половиной годам лишения свободы.