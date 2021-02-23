Цифровое трудоустройство: гибкость или права

Чрезвычайная гибкость "цифрового" трудоустройства может нанести тяжёлый удар по правам работающих: об этом говорится в заявлении Международной организации труда. По её данным, за минувшее десятилетие в пять раз выросло количество сетеввых платформ предлагающих трудоустройство: как полностью "виртуальную" работу в сети, так и оказание физических услуг — например, извоз или доставку.

Гай Райдер, генеральный директор МОТ:

"Ситуация очень непростая, поскольку они трансформировали само понятие организации работы. Всё, что мы делали многие годы для регулирования труда, для улучшения условий труда попросту не применимо к этим платформам. Один из принципиальных вопросов — являются ли работающие там люди сотрудниками этой платформы или независимыми подрядчиками".

Пандемия коронавируса лишь подстегнула переход к цифровой экономике: не столько из-за социального дистанцирования, сколько из-за массовых увольнений.

По данным МОТ, цифровые платформы создают огромное количество рабочих мест и организуют чрезвычайно гибкий рынок труда. С другой стороны, о каких либо гарантиях прав трудящихся речь даже не идёт. Рабоче время может быть совершенно не нормированным, а доход половины людей, занятых в этом секторе, не превышает двух долларов США в час.