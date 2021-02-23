Добровольцы спасают побережье от загрязнения

Тысячи добровольцев принимают участие в ликвидации последствий экологической катастрофы на средиземноморском побережье Израиля. Большую часть работы нужно делать вручную. Несколько волонтеров были госпитализированы после вдыхания ядовитых испарений. По оценкам Управления природы и парков Израиля, полная реабилитация экосистемы, пострадавшей от загрязнения нефтепродуктами, может занять годы.

На берегу находят черепах, птиц и рыб. "Все, кого мы нашли, пострадали, они все проглотили мазут, либо полностью в нем вымокли, — говорит Ариэла Розенцвейг, ветеринар Зоологического центра Сафари в Рамат-Гане. — К сожалению, такое происходит с обитателями дикой природы, они становятся жертвами поведения человека, и мы такое видим часто".

По предварительным данным, источником загрязнения стало судно, попавшее в шторм в 50 километрах от побережья Израиля. По запросу министерства по защите окружающей среды суд города Хайфа до 28 февраля наложил в запрет на публикацию любой информации о расследовании экологической катастрофы.