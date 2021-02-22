Крайстчёрч вспоминает жертв землетрясения

Десять лет назад в городе Крайстчёрч на Южном острове Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Жертвами удара стихии стали тогда 185 человек, тысячи были ранены. Центр города и восточные пригороды получили сильные разрушения, пострадала инфраструктура.

В годовщину трагического события сотни людей пришли к сооружённому здесь мемориалу, чтобы почтить память погибших минутой молчания. На церемонии выступила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн:

– Это землетрясение и те, что последовали за ним, сказались на жизни людей сложным и различным образом. Трудно было бы представить более значительный ущерб, а от каждодневных напоминаний о нём ещё тяжелее. Разрушения, новые толчки, бедствующие друзья и соседи... и дети – сильно напуганные. Пройдут годы, но у некоторых жизнь так и будет идти под длинной тенью того дня.

Повреждения от подземных толчков получили тысячи зданий, и восстановительные работы в городе до сих пор продолжаются. Многие вынуждены были тогда покинуть Крайстчёрч, и лишь спустя шесть лет численность населения здесь вновь достигла уровня, на котором была до землетрясения. В центре города по-прежнему пустуют некоторые здания, и у многих продолжаются тяжбы со страховыми компаниями по поводу выплат.