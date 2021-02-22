Яровая предлагает приравнять оскорбление ветеранов ВОВ к оправданию нацизма

Фракция "Единой России" подготовила поправки об уголовной ответственности за оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. Одним из авторов этих поправок является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. - сказала она в понедельник. - И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества".

Яровая уточнила, что поправки вносятся ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти, который единогласно принят в первом чтении 10 февраля. Изменения коснутся уголовного и административного законодательства для юридических лиц.

По ее словам, в законодательстве уже установлена ответственность за "проявление неуважения" к памятным датам, связанным с защитой Отечества, но нет ответственности за унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ.

Яровая напомнила, что "миллионы граждан России проголосовали за поправки в Конституцию, утвердив как безусловную нравственную ценность защиту подвига нашего народа в Великой Отечественной войне".

"И такая защита будет обеспечена. Больше никогда и ни у кого не получится безнаказанно глумиться над нашими ветеранами и осквернять память защитников Отечества, - подчеркнула депутат. - Никто и никогда не должен остаться безнаказанным за такие преступления, которые в понимании любого нормального человека являются отвратительными с нравственной точки зрения и преступными по своей сути".

Реальные сроки за "особо тяжелые случаи"

По словам одного из авторов поправок, председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, поправки будут предусматривать реальные сроки за "особо тяжелые случаи" оскорбления ветеранов.

"В поправках предусмотрено не только увеличение штрафов, но и реальные сроки за особо тяжелые случаи глумления над честью и достоинством ветеранов", - цитирует Шаманова пресс-служба "ЕР", не уточняя, о каком именно наказании может идти речь.

"Мы обсуждали существующее наказание. Учитывая поток денежных вливаний из-за рубежа тем, кто совершает подобного рода деяния, урона им это не наносит. При этом они наносят моральный урон - как это сделал господин [Алексей] Навальный, говоря совершенно неприемлемыми словами о ветеране, человеке преклонного возраста, который не щадя живота своего защитил Отечество", - сказал парламентарий.

По его словам, судить Навального надо было "за предательство по отношению к стране", поскольку тот связан "со спецслужбами западных государств". "Оценку его действиям должны дать и спецслужбы, и другие структуры государства", - добавил Шаманов.

По мнению политолога Дмитрия Орешкина, новый законопроект связан с попыткой контролировать инакомыслие в стране. "Чем хуже дела в реальной жизни, тем жестче должен быть контроль за информационными потоками, чтобы создавать иллюзию, что у нас все хорошо. Тем, соответственно, жестче надо преследовать тех, кто позволяет себе критические высказывания. Это вписывается в рамки борьбы с независимым мышлением, укреплением цензуры, возведением "железного занавеса", возрождения всех их советских ценностей", - сказал он.

Эксперт подчеркивает, что в российском законодательстве уже существует "понятный и четкий закон о клевете", а новый законопроект призван "размыть правовые нормы".

Навальный против ветерана

Оппозиция связывает законопроект с преследованиями Алексея Навального. В субботу московский суд оштрафовал оппозиционера по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко на сумму 850 тыс. рублей.

По версии следствия, 2 июня 2020 года Навальный оскорбил Артеменко, опубликовав в своем Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором ветеран выразил поддержку изменениям в российской конституции. Под этим роликом оппозиционер написал комментарии, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию".

Вину Алексей Навальный не признал.

Ранее Симоновский суд Москвы заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. Отбывать наказание политик будет в колонии общего режима.

По словам его адвоката Вадима Кобзева, Алексей Навальный с учетом всех сроков наказания может выйти на свободу летом 2023 года.

"Это, в общем, из пальца высосанное дело. Хороший пример того, как эти намеренно размытые правовые нормы могут использоваться в неправовом государстве для наказания неподходящих людей по произволу людей, принадлежащих к корпорации власти. В данном случае судей и прокуроров. Им велено наказать этого человека, и они используют эту размытость формул, находят способ его наказать", - считает Орешкин.