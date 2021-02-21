Второй тур президентских выборов в Нигере

Второй тур президентских выборов проходит в Нигере — одной из самых бедных стран мира. По итогам первого тура, состоявшегося 27 декабря минувшего года, никто из 30 кандидатов не получил необходимые 50% плюс один голос.

Наилучшие результаты показал представитель правящей Партии за демократию и социализм Нигера Мохамед Базум, набравший 39,33% голосов. Во втором туре его оппонентом стал бывший президент страны Махаман Усман, за него проголосовали с 16,88% избирателей.

Нынешние выборы — первые в современной истории Нигера, когда власть от одного демократически избранного президента должны перейти к другому в рамках действующей конституции.

Мохамед Базум занимал в различные годы высокие правительственные посты. Махаман Усман — первый демократически избранный президент Нигера — был свергнут в январе 1996 года в результате военного переворота. С тех пор он участвовал во всех президентских выборах в качестве кандидата, но пока ни разу не победил в них.

В Нигере зарегистрированы 7,4 млн избирателей.