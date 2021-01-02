Президентские выборы в Нигере

В Нигере пройдёт второй тур президентских выборов. В первом, который состоялся в прошлое воскресенье, ни один из 30 кандидатов не смог набрать абсолютного большинства голосов.

Избирком страны опубликовал официальные итоги волеизъявления. По этим данным, лидирует кандидат от правящей партии Мохамед Базум, получивший 39,3% голосов. Его соперником во втором туре станет экс-президент Махаман Усман, получивший 17%. Политологи называли главным соперником Базума экс-премьера, лидера оппозиции Сейни Умару. Но он выбыл из борьбы, оказавшись на третьем месте.

Действующий глава государства Махамаду Иссуфу избирался уже дважды и в новой кампании не участвует. Эти выборы должны стать первыми в истории Нигера, когда власть законно перейдёт от одного демократически избранного президента к другому.