Лесной пожар на границе Испании и Франции

Лесной пожар, начавшийся в испанском автономной сообществ Наварра вблизи городов Бера и Лесака, перекинулся на близлежащие регионы — Страну басков и пограничные районы во Франции. Эвакуированы десятки туристов. В тушении огня принимают участие около 200 пожарных. Распространению огня способствует необычной теплая погода для февраля и порывы ветра до 100 км/час.

Стихию удалось взять под контроль вечером в субботу, но ситуация остается напряженной. Ветер немного утих, но затрудняет работу спасателей. В Испании и Франции проводится расследование, чтобы установить причины возгорания. Во французском департаменте Атлантические Пиренеи фермерам в ближайшие дни запрещено жечь сухостой.