Новые беспорядки в поддержку рэпера

Силы правопорядка в Барселоне разогнали новую манифестацию в поддержку арестованного рэпера. Акция протеста вновь переросла в беспорядки: её участники громили магазины, возводили баррикады и забрасывали полицейских камнями и палками.

Массовые протесты в крупных городах Каталонии не прекращаются со вторника — с тех пор, как был арестован рэпер Пабло Хасель. Периодически они превращаются в погромы. Пострадали десятки человек, ещё десятки задержаны.

Ещё в 2018 году рэпера обвинили в прославлении терроризма и оскорблении Короны. В песне, размещённой на "Ютубе", он назвал представителей испанского королевского дома "паразитами" и "преступной бандой", а правоохранительные органы обвинил в убийстве мигрантов.

Хаселя приговорили к 9 месяцам тюрьмы. Исполнитель отказался добровольно явиться в камеру и забаррикадировался со своими сторонниками в университете Льейды. Но полиция ворвалась на университетскую территорию и арестовала Хаселя.

Рэпера поддержали многие правозащитники и деятели испанской культуры. Они говорят об угрозе свободе слова и несоразмерности наказания, напоминая Мадриду, что испанское правительство ещё до ареста Хаселя обещало смягчить закон и отменить тюремные сроки за преступления, связанные со свободой высказываний.