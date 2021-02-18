Арест рэпера вызвал крупные беспорядки в Испании

Несколько десятков человек были задержаны в среду вечером в разных городах Испании во время акций протеста против ареста рэпера Пабло Хаселя, осужденного за восхваление терроризма и оскорбление испанской короны в его песнях.

Манифестации в центре Мадрида и Барселоны переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Группы агрессивно настроенных молодых людей бросали в полицейских различные предметы, переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, возводили баррикады.

В результате стражи правопорядка пустили в ход дубинки, резиновые пули и применили слезоточивый газ. По официальной информации, в разных городах в ходе беспорядков пострадали более 50 человек, в том числе 25 полицейских.

Арест рэпера Хаселя всколыхнул общественность и обострил полемику о свободе слова в Испании.

"По мнению правительства мы все должны молчать. Но мы не можем молчать. Сегодня мы здесь, чтобы выразить протест и поддержать рэпера в том, что он говорит то, что думает, о том, что все мы сейчас чувствуем", - говорит этот молодой мужчина.

"В этом аресте нет никакой логики, за один твит или песню о чем-то, даже если это правда, человека нельзя бросать в тюрьму", - говорит эта женщина.

Некоторые политические партии поддержали протестующих, но другие защищают полицию и утверждают, что насилие было вызвано действиями вандалов.

Пабло Хасель, известный своими радикальными левыми взглядами, был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за восхваление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в "Твиттере" и в песнях. Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму в прошлую пятницу, однако не сделал этого и в понедельник забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда. Во вторник полицейские ворвались в здание университета, арестовали Хаселя и отправили в тюрьму, что вызвало бурю негодования в Испании, митинги и беспорядки.